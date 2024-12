Portugal perde com França no adeus ao Europeu feminino de andebol

A seleção portuguesa feminina de andebol, que já estava eliminada, fechou hoje a participação no Europeu com a terceira derrota em três jogos, ao perder por 28-16 com a França, em Basileia.

Depois dos desaires com Espanha (24-30) e Polónia (21-22), a formação das 'quinas' voltou a perder na terceira ronda do Grupo C da fase preliminar, num embate em que já estava em desvantagem ao intervalo por 16-8.

Portugal acabou o Grupo C sem pontos, enquanto a França foi a vencedora, com seis, seguindo para a ronda principal na companhia da Polónia, segunda, com quatro, que superou por 26-23 a Espanha, eliminada como terceira, com dois.