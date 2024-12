Emigrantes madeirenses participam no encontro dirigentes de associativismo em Faro

Vários madeirenses estão a participar no terceiro encontro de formação para dirigentes na cidade de Faro, promovido pela Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas.

Neste terceiro curso promovido pela tutela este ano, participam duas madeirenses: Maria Vieira Sardinha, emigrante no Brasil e conselheira da diáspora madeirense, representando a ALMA - Associação Luso-Brasileira de Beneficência; e Gina Brazier, representante da Liga das Mulheres Portuguesas da Cidade do Cabo, África do Sul.

Os outros dois cursos de formação para dirigentes realizaram-se em Braga e Santa Maria da Feira.

O curso, que teve início ontem, terça-feira, termina no dia 5 de Dezembro. Serão abordadas diversas temáticas, como: as políticas do Governo para as Comunidades Portuguesas e o Movimento Associativo; apoios financeiros da Direcção-Geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas; geração de oportunidades e pontes; o folclore português, seus apoios e dinamização; políticas locais de incentivo ao associativismo cultural e desportivo; a construção de uma Companhia de Teatro Internacional a partir do Algarve; e um painel sobre comunicação e informação, incentivos a projectos internacionais, mecanismos de financiamento e colaboração europeia na cultura.

Marcam presença neste curso a adjunta do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Sara Madruga da Costa, e o director regional das Comunidades Madeirenses e da Cooperação Externa, Sancho Gomes.