Água e gestão dos resíduos em destaque em encontro de engenheiros no Funchal

A água e a gestão de resíduos foi um dos temas em destaque no 3.º Encontro das Associações Insulares Atlânticas de Engenheiros, que decorreu no Museu de Electricidade 'Casa da Luz', no Funchal, esta sexta-feira. Em cima da mesa foram, também, colocados os desafios que se apresentam às regiões insulares em matéria de soluções sustentáveis na gestão da energia, da mobilidade, dos transportes e do turismo no contexto da Macaronésia.

Nesse encontro, o presidente da empresa pública Águas e Resíduos da Madeira (ARM) destacou o que tem sido feito na Madeira no que toca à gestão dos resíduos. Amílcar Gonçalves deu o exemplo da Estação de Tratamento de Resíduos Sólidos da Meia Serra, que produz 80 GWh/ano de energia, o equivalente a 5% do consumo insular.

"Produzimos energia suficiente para cobrir 5% do consumo da ilha. Este é um exemplo claro de como transformamos problemas em oportunidades", afirmou. Além disso, destacou a Estação de Triagem e Transferência de Santa Cruz, a primeira em Portugal com triagem automática.

No conjunto de desafios colocou os elevados custos logísticos resultantes da dispersão populacional e, numa linha mais pragmática, alertou para o facto de que "não podemos entrar num romantismo de querer reciclar tudo". Nesse sentido entende que "temos de ser objectivos e selectivos, focando-nos no que é viável e sustentável".

Já Rafaela Matos, antiga investigadora do Laboratório Nacional de Engenharia Civil, abordou a interligação entre água, energia e turismo, destacando a necessidade de uma gestão eficiente e sustentável. "Gerir água de forma eficiente não é deixar de consumir, mas sim usar o que precisamos sem desperdício", afirmou.

Na sua intervenção não esqueceu as alterações climáticas e o impacto das mesmas nos sistemas de abastecimento, sobretudo devido aos fenómenos extremos. Por isso, entender ser "fundamental investir em sistemas de monitorização e alerta para mitigar eventos como os que vimos recentemente em Valência". A reutilização das águas residuais foi uma das soluções apontadas.

De Canárias chegou o modelo de gestão de resíduos de Tenerife, apresentado por Orlando Garcia. Este sistema integra triagem, compostagem e valorização energética, alcançando taxas de reciclagem superiores a 45%. "A gestão de resíduos é mais do que um serviço público. É um compromisso com as gerações futuras e com o meio ambiente que nos sustenta", afirmou.

De Cabo Verde, Carlos Sousa Monteiro, bastonário dos engenheiros, apresentou a experiência da Agência Nacional de Águas, criada em 2020 para melhorar a gestão hídrica e apoiar a agricultura. Apesar dos avanços, apontou desafios como a fragmentação institucional e a necessidade de uniformizar tarifas de água.