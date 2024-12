Reclusos do Funchal vão ter Natal com muita música

Durante cerca de duas horas e meia do dia 12 de Dezembro, o Estabelecimento Prisional do Funchal irá realizar a habitual Festa de Natal do Recluso, que este ano terá muita música.

De acordo com nota do EPF, ao Sítio da Abegoaria, no Caniço, irão acorrer os artistas João Vinagre, TheMIxFX (Pedro Campos), Roni de Melo, João Luís Mendonça, Associação de Fado da Madeira, Artur Fernandes, Xarabanda e Alexandre Barbosa, num evento apresentado pelos jornalistas Cláudia Sequeira e Filipe Gonçalves e sons cuidados pela DeltaSom.

As actuações começam pelas 14h30 e devem terminar pelas 17h00.