Luzinhas de Natal originam enchente na baixa do Funchal

As luzinhas da 'Festa' não só dão ainda mais brilho à cidade e a todo o anfiteatro do Funchal nesta quadra de Natal, como voltam a atrair milhares de locais e visitantes à baixa da cidade neste início de noite de 'estreia' das iluminações natalícias.

A tradição do acender das luzes juntou ao habitual colorido que ilumina as principais avenidas e artérias da baixa do Funchal, autêntica romaria de populares, uns apeados, outros em caravana automóvel em 'marcha lenta' pelo centro da cidade.

Veja as fotos captadas por Hélder Santos da Aspress: