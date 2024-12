Manhãs de Páscoa enfeitam cidade do Funchal celebrando o Natal

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos (DJEVU) do Departamento de Espaços Verdes e Ação Climática, procedeu ao habitual arranjo paisagístico, com a substituição das Malvas pelas Manhãs-de-Páscoa na rotunda do Infante, no âmbito das celebrações e decorações da época natalícia.

São cerca de 650 Manhãs-de-Páscoa (Euphorbia pulcherrima) que irão proporcionar à população em geral um novo embelezamento daquele espaço, que tem sido alvo de diferentes variedades de plantas ao longo do ano, regista nota à imprensa da CMF.

Paralelamente a esta intervenção, foram ainda colocadas as habituais pirâmides florais na Praça do Município, as floreiras a adornar as varandas do edifício da Autarquia, as floreiras suspensas distribuídas pelos diversos arruamentos da baixa da cidade e ainda o enriquecimento de alguns jardins públicos.

Neste Natal, serão cerca de 2500 Manhãs-de-Páscoa que irão tornar-se protagonistas em diversos locais da cidade a fim de embelezar ainda mais esta época festiva.

A vereadora Nádia Coelho, destaca que estas intervenções não só embelezam a cidade, mas também acrescentam alegria e união para todos os que nos visitam e habitam na nossa cidade, salientando ainda que, iremos continuar a trabalhar na qualidade dos nossos espaços verdes, sendo um trabalho contínuo e muito meritório pela dedicação das equipas de trabalho da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos.