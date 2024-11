Gala de Natal do Clube Naval reuniu cerca de 400 participantes numa noite de muitas homenagens

O Clube Naval do Funchal realizou, ontem, a tradicional Gala de Natal da Família Naval, um evento que reuniu quase 400 pessoas entre atletas, funcionários e sócios do Naval Aquagym na Sala Ballroom do Savoy Palace.

"Num ambiente de celebração e companheirismo, a noite destacou-se por momentos festivos, prémios e surpresas", revela o Clube Naval do Funchal à imprensa.

As celebrações começaram com a passagem do hino do clube, seguida do discurso do presidente, António Fontes, que enfatizou os bons resultados desportivos nas diversas modalidades e a dedicação de todos os funcionários e equipas técnicas ao longo do ano.

O ponto alto da noite foi a entrega do prémio 'Naval do Ano', que reconheceu atletas de diversas modalidades pelo desempenho desportivo, evolução e companheirismo.

Na Vela, João Caires e Natália Borrero foram premiados pelos resultados obtidos no Campeonato de Portugal e pela qualificação para representar a selecção nacional no Campeonato do Mundo ILCA 4.

Na Natação, Pedro Pita, que quebrou o recorde nacional júnior nos 50m costas, e Pauline Ringue, recordista do clube nos 50m bruços, foram os distinguidos.

No Judo, Marco Borges, José Afonso Abreu e Lucas Baltazar foram celebrados pelas conquistas nacionais em Katas e pela convocação para a selecção nacional.

No Karaté, Luciano Santos foi reconhecido como exemplo de dedicação e progresso na modalidade.

Na Canoagem, Pedro Mendes, vice-campeão do mundo em canoagem de mar, e Beatriz Chaves, campeã nacional na modalidade, foram homenageados.

No Surf, Filipe Fernandes e Clara Nóbrega destacaram-se pela dedicação e espírito de equipa, enquanto no SUP Paulo Figueiredo e Joana Nascimento foram premiados pela evolução e envolvimento.

No Triatlo, Duarte Sanches foi reconhecido pelos resultados regionais e espírito de grupo, enquanto no Desporto Adaptado, Mónica Mendonça e Edwin Martins emocionaram ao representar superação e resiliência.

Além dos atletas, dois funcionários do Clube, Hugo Furtado e Suzy Santos, foram homenageados pelos 25 anos de dedicação.

No Naval Aquagym, também houve espaço para distinguir sócios e instrutores.

Zélia Aragão e Saul Faria foram distinguidos com o prémio Sócio do Ano, Maria do Carmo Brasão e Maurício Rodriguez com o prémio de Sócio Mais Assíduo.

Quanto à equipa técnica, Fábio Leão recebeu o prémio de Instrutor do Ano, enquanto Cristina Aguiar recebeu o de Instrutor Aquático do Ano. Gil Silva foi nomeado PT do Ano e Marco Rodrigues Coordenador do Ano.

O novo Prémio Família Naval foi entregue ao projecto 'Naval Talks', liderado por Raquel Gonçalves, que abordou temas sociais de relevância como a importância do exercício físico, na prevenção do suicídio.

A noite contou ainda com um elemento surpresa: a actuação dos 4 Litro, que arrancaram gargalhadas do público. Mais tarde, o DJ Victor Freitas animou os convidados com música e dança até ao final do evento.

"A Gala de Natal da Família Naval reafirmou-se como um momento de união e celebração do espírito desportivo, encerrando 2024 com optimismo e motivação para os desafios do próximo ano", concluiu.