Primeira pista de gelo no Natal do Funchal montada há 20 anos

Foi em 2004 que, pela primeira vez, o espaço junto ao cais do Funchal acolheu uma pista de gelo, por ocasião do Natal. Há precisamente 20 anos, esse espaço estava a ser montado.

A disponibilização dessa diversão na baixa funchalense surgiu no âmbito de um acordo entre a Câmara Municipal do Funchal e a empresa municipal FrenteMar. Curiosamente, esse espaço só viria a estar disponível a partir de 15 de Dezembro. Ao contrário do que aconteceu este ano, no Funchal, com a inauguração da pista a acontecer já no passado dia 30 de Novembro.

Neste espaço, indicava o responsável pela FrenteMar, poderiam estar cerca de 450 pessoas a patinar, com um custo que iria variar entre os 2 e os 3 euros por hora.