Bom dia. Trânsito já com algum congestionamento na Via Rápida, mais precisamente no sentido Machico - Ribeira Brava, a partir da subida desde o Caniço para a Cancela.

A extensão do congestionamento é de cerca de 3 km devido a tráfego intenso.

Também em toda a zona entre a rotunda do Hospital e o Campo da Barca, ligadas pela Cota 40, conte com alguma demora.