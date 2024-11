Hezbollah proclama vitória sobre Israel depois de começar a vigorar cessar-fogo

O grupo xiita libanês Hezbollah proclamou hoje a sua "vitória" perante Israel, garantindo que conseguiu "derrotar" o exército israelita, depois de esta madrugada ter entrado em vigor um cessar-fogo no Líbano.

As hostilidades entre as partes duram há mais de um ano.

"Pelo seu compromisso e esforço durante mais de 13 meses, a Resistência conseguiu a vitória sobre o inimigo delirante, que não conseguiu minar a sua determinação nem dobrar a sua vontade", conforme comunicado do Hezbollah, divulgado nos canais oficiais do grupo.

A milícia enumerou vários factos para justificar a consideração de "vitória".

Assim, no comunicado, o Hezbollah afirmou que "foi o campo de batalha que falou, com combatentes firmes que confiam em Alá para frustrar os objetivos do inimigo, derrotar o seu Exército e escrever com o seu sangue epopeias de resistência".

Desde o início das hostilidades com Israel em 08 de outubro de 2023, o Hezbollah lançou pelo menos "4.637 operações militares anunciadas durante 417 dias", segundo as suas estatísticas.

O Hezbollah aumentou fortemente os seus ataques contra Israel depois de 17 de setembro, no seguimento das explosões massivas em 'pagers' que estavam na posse de integrantes da formação aliada do Irão.

Desde então, e até à entrada em vigor das tréguas, na madrugada desta quarta-feira, 27 de novembro, o Hezbollah lançou 23 operações diárias contra quartéis e bases militares israelitas, bem como contra cidades e localidades fronteiriças com o Líbano e que chegaram a Telavive, mais a sul, no centro de Israel.

"As operações também incluíram confrontos heroicos contra incursões terrestres em território libanês", indicou o Hezbollah, referindo-se à invasão do sul do Líbano, iniciada pelos militares israelitas em 01 de outubro.

A milícia libanesa adiantou ainda estimativas de baixas no seu inimigo, desde a invasão até às atuais tréguas, quantificando-as em mais de 130 soldados mortos e mais de 1.250 feridos.

Acrescentou ainda que destruiu 59 carros de combate Merkava e 11 escavadoras militares, além de outros veículos blindados, bem como seis drones Hermes 450, dois de tipo 900 e "um planador quadricóptero".

Mais de 3.800 pessoas foram mortas e outas 1,5 milhões obrigadas a abandonar as suas casas no Líbano, ao fim de mais de um ano de confrontos entre as partes.