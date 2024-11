Programa Regional de Educação e inclusão Financeira passou esta quarta-feira por São Vicente

Mais uma edição do Programa Regional de Educação e inclusão Financeira (PEIF), dinamizado pela Secretaria Regional de Inclusão Trabalho e Juventude, desta feita, realizou-se, na manhã desta quarta-feira, no auditório da Escola Agrícola da Madeira, mais uma acção no âmbito desta iniciativa levada a cabo pelos técnicos da Direcção Regional da Cidadania e dos Assuntos Sociais.

Esta iniciativa visa "proteger, alertar e sensibilizar a população para os desafios prementes no que toca a questões como literacia financeira, mais precisamente, sobre gestão de poupanças, gestão de contas bancárias, alertas e conselhos úteis para práticas fraudulentas e conceitos financeiros que permitam tomar decisões conscientes, acertadas e consideradas relevantes, especialmente, à população sénior da Região".

Num cenário económico e digital que exige, cada vez mais, conhecimentos e competências direcionadas para uma gestão eficaz e segura dos orçamentos familiares, o “Programa Regional de Educação e Inclusão Financeira 2023-2025” foi pensado para providenciar essa informação aos madeirenses. Acima de tudo, gostaria de destacar o caráter descentralizador deste programa pois, ao invés de ser a população a se deslocar aos nossos balcões de atendimento, vamos ao encontro da população transmitir informação clara, prática e acessível a toda a população. Principalmente, nas zonas rurais, faz todo o sentido este trabalho de proximidade Ana Sousa, secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

O PEIF conta com a parceria das autarquias e parcerias de referência, como o Banco de Portugal, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões – as três entidades supervisoras do sector financeiro, a nível nacional, com as quais foi assinado um Protocolo de Cooperação para a formação financeira dos consumidores da Região, em Novembro de 2022.