Tráfego intenso e trabalhos na via provocam vários congestionamentos

Bom dia. Na manhã desta quarta-feira há que ter atenção em várias zonas da Via Rápida.

Confira:

O trânsito encontra-se congestionado no sublanço do Cancela-Caniço, no sentido Machico - Ribeira Brava, devido a tráfego intenso. De acordo com a aplicação InfoVias, há uma longa fila de carros entre o quilómetro 25 e o quilómetro 18, provocando uma extensão de 7 quilómetros.

Foi ainda registado outro congestionamento devido a trabalhos na via, nomeadamente no sublanço da Rotunda da Ribeira Brava Norte - Meia Légua, no sentido São Vicente-Ribeira Brava, entre o quilómetro 2.1 e o quilómetro 1, provocando uma extensão de 1.1 quilómetros.

Ainda relacionado com estes mesmos trabalhos na via, verifica-se igualmente um congestionamento no sublanço da Rotunda da Ribeira Brava Norte - Meia Légua, no sentido São Vicente-Ribeira Brava. Os automobilistas devem redobrar a atenção entre o quilómetro 0.2 e o quilómetro 0.7. O congestionamento tem uma extensão de 0.5 quilómetros.