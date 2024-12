XXIX ETUMa traz Noite de Serenatas e Festival

A TUMa - Tuna Universitária da Madeira, formada por estudantes e antigos estudantes da Universidade da Madeira (UMa), prepara-se para organizar mais uma Edição do ETUMa - Festival de Tunas Universitárias da Madeira, um certame cheio de música e animação, realizado desde 1995.

Este ano, disfarçado por ritmos e calor brasileiro, o XXIX ETUMa será composto por dois espetáculos, conforme explica a TUMa em nota à imprensa.

Assim, a Noite de Serenatas acontece no dia 6 de Dezembro (sexta-feira; entrada Gratuita), no Colégio dos Jesuítas, onde os diversos grupos irão apresentar as suas Serenatas.

Já o Festival fica reservado para o dia 7 de Dezembro (sábado; entrada com Bilhete), no Centro de Congressos do Casino da Madeira, onde se contará com atuações musicais da Tuna Organizadora (TUMa) e Grupos convidados.

Na edição do presente ano, irão estar, a concurso: Tuna Bruna – Tuna Universitária da Figueira da Foz, T.U.S.A. Tuna Universitas Scientiarum Agrariarum da ilha Terceira e a Augustuna – Tuna Académica do Minho. Já no registo Extra-Concurso, ter-se-á a Tuna D’Elas – Tuna Feminina da Universidade da Madeira, a ABM – Associação de batucada da Madeira e, na condução do Festival, o Compadre Jodé.

As Tunas, a Concurso, são selecionadas, maioritariamente, com base na sua qualidade musical, adianta ainda o comunicado, sublinhando que, ano após ano, há o objetivo de realização do melhor Festival de sempre, são convidadas as Tunas que, por muitos, são consideradas de topo.

Por sua vez, estas, estando a concorrer para diversos prémios, entre os quais "Melhor Tuna em Palco", "Melhor Pandeireta", "Melhor Porta-Estandarte", "Melhor Instrumental", "Melhor Solista, "Melhor Original", entre outros, trazem o melhor espetáculo possível.