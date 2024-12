David Grubbs e Raphael Rogiński formaram duo inédito no festival MADEIRADiG

David Grubbs apresentou-se ao vivo no palco do MUDAS, ontem à noite, no âmbito da 20.ª edição do festival MADEIRADiG, dedicado à música electrónica e experimental. Após o seu solo, Raphael Rogiński juntou-se ao guitarrista americano, formando-se, então, um duo entre os dois guitarristas, nunca antes visto.

Raphael Rogiński já havia actuado nesta edição do festival, nomeadamente no concerto de abertura, no Centro Cultural John dos Passos.

Para hoje estão previstas as actuações de ‘Contagious’, do pianista português Simão Costa e de Nik Colk Void + Maotik, que apresentarão a peça 'Beyond Echoes', uma encomenda do MADEIRADiG, gnration, Culturgest e Festival Tremor.

Após o espectáculo, acontece a after session na Estalagem da Ponta do Sol, com um 'open stage'.