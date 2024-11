Raphael Rogiński abriu 20.ª edição do festival MADEIRADiG

O festival MADEIRADiG 2024 teve início, ontem, com um concerto de Raphael Rogiński, guitarrista e compositor polaco, no Centro Cultural John dos Passos. Esta edição estende-se até à próxima terça-feira.

Também no Centro Cultural John dos Passos abriu a exposição “DIGITALAB 0.1 | SER-GENERATIVO” de Pedro Alves da Veiga, com a curadoria de Hernando Urrutia. Esta mostra de arte generativa já esteve em exibição na Galeria Tratuário em Julho do presente ano.

A programação para hoje conta com actuações de Bendik Giske e Heinali, às 21h30, no MUDAS.