20.ª edição do festival 'MADEIRADiG' que arranca amanhã na Ponta do Sol

O MADEIRADiG, festival internacional dedicado à música electrónica e experimental, arranca já amanhã, dia 28 de Novembro, no Centro Cultural John dos Passos, e estende-se até à próxima terça-feira, dia 3 de Dezembro.

O festival, que celebra este ano a 20.ª edição, segue o seu habitual formato, com concertos a acontecer entre o Centro Cultural John dos Passos e o auditório do MUDAS, terminando na Estalagem da Ponta do Sol para as aclamadas after sessions. Note-se que os concertos de abertura e encerramento, a decorrer no Centro Cultural John dos Passos, são de entrada livre, tendo os restantes concertos no MUDAS têm um valor de 20 euros (bilhete diário), disponível no sítio oficial do MADEIRADiG, com acesso directo às after sessions.

No Centro Cultural John dos Passos estará patente, durante o decorrer do festival, a exposição 'DIGITALAB 0.1 | SER-GENERATIVO' de Pedro Alves da Veiga, sob a curadoria de Hernando Urrutia, diretor e curador do projecto DIGITALAB - Laboratório de Estéticas Digitais e director artístico de projectos na área dos Novos Média/Média-Artes Digitais na APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica. Esta mostra de arte generativa já esteve em exibição na Galeria Tratuário em julho do presente ano, seguindo agora rumo para a Ponta do Sol, para acompanhar a 20.ª edição do festival MADEIRADiG.

O line-up para os 20 anos do MADEIRADiG volta a apresentar um conjunto de propostas relativamente diversificado e representativo dos diferentes estilos de vanguarda, combinando o minimalismo, o free-jazz, a electrónica, o noise e outras formas de expressão artística, distribuídas por uma vasta gama de artistas, tanto internacionais como nacionais. O guitarrista polaco Raphael Rogiń ski é quem protagoniza o concerto de abertura do festival no Centro Cultural John dos Passos, a acontecer já amanhã pelas 21h30 no Centro Cultural John dos Passos.

O MADEIRADiG, conta ainda com uma extensão à cidade do Funchal intitulada 'MADEIRADiG CiTY SESSIONS', que este ano realizou quatro sessões na Galeria Tratuário, com o propósito de captar, desenvolver e formar novos públicos para a fruição das Artes Digitais.