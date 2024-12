Brighde Chaimbeul encerra festival MADEIRADiG esta noite

É hoje que termina a 20.ª edição do festival MADEIRADiG, desta feita com a actuação de Brighde Chaimbeul, gura importante do experimentalismo celta, pelas 21h30, no Centro Cultural John dos Passos.

O ciclo de concertos no MUDAS já encerrou ontem, segunda-feira, com as performances de NikNak e Evicshen. Nesse palco também passara, desde 28 de Novembro, Heinali, Bendik Giske, David Grubbs, o trio experimental Contagious, Simão Costa e Nik Colk Void + Maotik.

Também as after sessions na Estalagem da Ponta do Sol terminaram ontem, depois de receberem Oceanic, Zen, Legendary Tigerman, Ani Kcam, Li-Polymer e Jesterr.

O festival MADEIRADiG, organizado pela APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica, mantém as suas parcerias com a agência Digital in Berlin e a Estalagem da Ponta do Sol, contando, ainda, com o apoio da Direção Regional da Cultura através da Casa das MUDAS - Museu de Arte Contemporânea da Madeira e do Centro Cultural John dos Passos. O festival é também apoiado pela República Portuguesa - Cultura e pela Direção-Geral das Artes (DGArtes), no âmbito do programa de apoio a projetos de programação e desenvolvimento de públicos na área dos Novos Media.