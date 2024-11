Trio experimental 'Contagious' actua apenas amanhã no festival MADEIRADiG

O trio experimental 'Contagious', que deveria actuar este noite, no MUDAS, sobe a palco apenas amanhã. A mudança da programação do festival MADEIRADiG foi confirmada há pouco pela própria organização.

Assim, o programa de hoje conta com o espectáculo de David Grubbs, pelas 21h30, no MUDAS, juntando-se depois Raphael Rogiński.

A actuação de Contagious passa então para amanhã, seguindo-se as atuações do pianista português Simão Costa e de Nik Colk Void + Maotik, que apresentarão a peça Beyond Echoes, uma encomenda do MADEIRADiG, gnration, Culturgest e Festival Tremor

O festival MADEIRADiG é organizado pela APCA - Agência de Promoção da Cultura Atlântica.