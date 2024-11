10 concertos no XXXVIII Festival de Música da Madeira

O XXXVIII Festival de Música da Madeira apresentado, esta manhã, no Museu de Fotografia da Madeira, irá contar com 10 concertos, 6 masterclasses, 1 conferência e 7 programas para crianças, entre 8 a 29 de Março de 2025.

No total estarão envolvidos 86 artistas de Portugal, Israel, França Hungria, Ucrânia, Sérvia, Reino Unido, Roménia, Itália, Bélgica, China, Argentina, Cuba e Brasil.

O evento irá decorrer em diversos espaço da Região e também no Porto Santo.

“Depois da recuperação deste festival na edição de Março de 2024, ficou-nos a experiência de um projecto que muito nos deu, e é com base nessa filosofia de organizarmos um festival que possamos contribuir para as mais variadas necessidades culturais da nossa sociedade que, à posteriori, teremos um retorno em satisfação muito maior do que o valor patrimonial-artístico que oferecemos”, disse o director artístico do Festival de Música da Madeira, Noberto Gomes.

“Este festival de música erudita, um festival que também poderá passar por outros géneros musicais, tem por intuito cultivar a audiência, valorizar o património do passado e o património do presente, através da execução de música de diferentes épocas e estilos, bem como valorizar a promoção da inclusão social e da interculturalidade”, referiu a presidente da direcção da ANSA, Vanda de França.

O secretário regional de Economia,Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, destacou a oferta de várias iniciativas, inseridas no evento, a uma diversidade de público, algo que, conforme salientou, não é habitual.

Além disso, o governante sublinhou o "potencial" do festival.