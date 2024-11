Marella Explorer 2 traz 1.770 passageiros ao Funchal

O Marella Explorer 2 chegou na noite desta terça-feira, 26 de Novembro, ao Porto do Funchal, onde ficará em escala por 18 horas, no âmbito de um cruzeiro de sete noites pelas ilhas atlânticas das Canárias e da Madeira. A bordo, seguem 1.770 passageiros e 756 tripulantes, numa viagem proveniente de Lanzarote.

O cruzeiro teve início no dia 22 de Novembro, em Tenerife, com escalas em Las Palmas, Fuerteventura, e Lanzarote, antes de chegar ao Funchal. Após esta parada, o navio segue para La Gomera, com a última escala em Tenerife, na próxima sexta-feira.

A Marella Cruises, empresa responsável pelo cruzeiro, tem programadas 25 escalas do Marella Explorer 2, bem como dos navios Marella Explorer e Marella Discovery, no Porto do Funchal, entre Dezembro e Abril.

Esta quarta-feira, o Porto da capital madeirense receberá o navio de cruzeiros Mein Schiff 7, para uma escala até às 22 horas de amanhã.