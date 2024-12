'Moby Dick' na II edição da Minimaratona de leitura do Museu da Baleia

A II edição da Minimaratona de leitura, em língua portuguesa, organizada pelo Museu da Baleia da Madeira, realiza-se a 4 de Janeiro de 2025, entre as 19h e as 23 horas, sobre a obra 'Moby Dick' de Hermann Melville.

"Algumas centenas de leitores reúnem-se em vários pontos do globo, mais concretamente nos Estados Unidos da América, Portugal Continental, Arquipélago dos Açores, Arquipélago da Madeira e Arquipélago de Cabo Verde, no primeiro sábado do ano, para a leitura desta emblemática obra literária representativa da baleação", refere nota enviada à imprensa.

Esta é um inciativa do New Bedford Whaling Museum e tem como parceiros o Museu de Angra do Heroísmo, o Observatório do Mar dos Açores, a Universidade Nova de Lisboa, a Biblioteca Nacional de Cabo Verde e nesta edição ainda com mais dois novos parceiros, o Museu do Pico e o Museu Marítimo de Sesimbra que em simultâneo se dedicam à leitura, que já conta com 7 edições em Portugal.

Estão abertas as inscrições para leitores (na Madeira), caso queira participar na minimaratona, lendo um excerto do livro (cerca de 2 a 3 minutos). As inscrições podem ser feitas on-line.