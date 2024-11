Cruzeiro no Explora II

A Explora Journeys, marca de viagens marítimas de luxo do Grupo MSC, apresenta o seu mais recente navio, o Explora II que, recentemente, visitou o porto do Funchal.

A exemplo do anterior Explora I, é um navio desenhado para proporcionar uma experiência exclusiva, combinando o luxo de um cruzeiro sofisticado com as riquezas culturais, históricas e naturais das regiões por onde passa.

Nas palavras do operador, “cada viagem é elaborada para evocar a elegância de um iate privado, completa com experiências culinárias requintadas, bem-estar inspirado no oceano e atividades enriquecedoras - tudo cuidadosamente selecionado para trazer os hóspedes ao seu estado de espírito oceânico”.

Presentemente a navegar nas Caraíbas, em 2025 o Explora II irá percorrer o Mediterrâneo pelo que a Intertours sugere-lhe dois dos muitos percursos possíveis a bordo deste navio único.

Cruzeiro Explora II – de Lisboa a Barcelona

Embarque: Lisboa

Desembarque: Barcelona

Partida: 28 de Março 2025 - 7 dias

Itinerário: Lisboa, Cádis, Málaga, Palma de Maiorca e Barcelona (consulte o separador itinerário)

Preço desde, por pessoa, em suite dupla vista mar – 3 163 euros

Cruzeiro Explora II – Viagem a Saint-Tropez & Mónaco

Embarque: Barcelona

Desembarque: Monte Carlo (Mónaco)

Partidas: 13 de Maio 2025 - 9 dias

Itinerário: Barcelona, Mahón/Menorca, Saint Tropez/França, Ajaccio/Córsega, Porto Cervo/Itália, Livorno (Florença/Pisa), Civitavecchia/Roma, Monte Carlo/Mónaco (consulte o separador itinerário)

Preço desde, por pessoa, em suite dupla vista mar – 4 978 euros

Ambos os cruzeiros incluem 7 ou 9 dias de viagem em Ocean Terrace Suite, uma garrafa de champanhe de boas-vindas na suíte e uma garrafa de bebida alcoólica à escolha dos hóspedes na chegada, bebidas ilimitadas de uma selecção disponível a bordo, bem como vinhos, destilados premium, cafés, chás e refrigerantes, incluindo o minibar da suíte, restaurantes especialidades à la carte (exceto Anthology) e In-suite Dining, acesso à área termal do spa, Wi-Fi ilimitado, taxas portuárias e taxas de serviço.

Não estão incluídas as passagens aéreas, despesa de reserva, despesas de carácter particular ou outros serviços não mencionados, restaurante de especialidade Anthology, tratamentos de beleza e spa, serviço de cabeleireiro e Seguro.

Tanto o preço como a disponibilidade de cada cruzeiro estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

Fotos: @AdobeStock e @ExploraJourneys