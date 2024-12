Chuva confirmada para a Noite do Mercado

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu um aviso amarelo para a precipitação, ao qual se junta ao aviso amarelo para o vento que já vigora, devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

O aviso para a chuva é válido para todo o arquipélago da Madeira entre as 6 horas da manhã de segunda-feira, dia 23 de Dezembro, e as 21 horas do mesmo dia, em que se celebra no Funchal a Noite do Mercado.

Uma situação que já se previa, conforme o DIÁRIO avançou em primeira mão na última quarta-feira, de acordo com as actualizações meteorológicas traçadas pelo delegado do Observatório do IPMA na Madeira, que considerava elevada a probabilidade da chuva regressar entre o final do dia de domingo e manhã da véspera de Natal, precipitação que até poderia registar níveis significativos, prevendo-se que a maior incidência volte a ocorrer na costa Sul da ilha da Madeira.

“No domingo deverá formar-se uma depressão a sul do Arquipélago da Madeira, à qual estarão associados períodos de chuva ou aguaceiros a partir do fim desse dia, até às primeiras horas de terça-feira (dia 24) ”, referiu na altura Victor Prior. Adiantava que “depois deste período de chuva prevista, não deverá registar-se precipitação nos 4 ou 5 dias seguintes”, ou seja, perspectiva-se um Natal e ‘oitavas’ sem chuva.

De acordo com a Previsão Especial Natal de 2024 apresentada pelo IPMA para a Madeira, "entre os dias 21 e 26 de Dezembro, o estado do tempo no arquipélago da Madeira vai ser influenciado por um anticiclone, localizado a nordeste dos Açores, deslocando-se para a Europa a partir do dia 24, e por uma depressão em altitude centrada a sul da Península Ibérica, deslocando-se para sudoeste".

Assim, prevêem-se "dias com períodos de muita nebulosidade e ocorrência de aguaceiros, que poderão ser fortes e acompanhados de trovoada na segunda-feira, dia 23".

O vento será moderado a forte de nordeste, com rajadas até 75 km/h, temporariamente com rajadas até 100 km/h nas terras altas no sábado, dia 21, e no domingo, dia 22, tornando-se gradualmente fraco a moderado de leste a partir da manhã de segunda-feira, dia 23.

A temperatura máxima deverá registar, de um modo geral, valores entre 18 e 20°C, podendo subir até 22°C na quarta-feira, dia de Natal, e quinta-feira dia 26, mas persistindo valores inferiores a 10°C nas terras altas. A temperatura mínima deverá registar valores entre 14 e 16°C, sendo mais baixa nas terras altas onde se podem registar valores entre 1 e 4°C.

A agitação marítima será mais intensa na costa norte com ondas de nordeste com altura significativa de 2,5 a 3,5 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros a partir da tarde de dia 24.

Por esse motivo, as ligações marítimas inter-ilhas foram canceladas ontem e hoje.

Mau tempo leva ao cancelamento das viagens de domingo do 'Lobo Marinho' A Porto Santo Line informou, esta tarde, que foram canceladas as viagens do ferry 'Lobo Marinho' programadas para amanhã, domingo, "devido às más condições meteorológicas previstas para o Porto Santo", as quais "poderiam colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio".

Rajada máxima atingiu os 102 km/h no Areeiro

Em vigor está o aviso amarelo para vento, válido para todo o arquipélago até à manhã de segunda-feira. Nas regiões montanhosas estão previstas rajadas até aos 100 km/h, sendo até 75 km/h nos extremos leste e oeste na costa norte e sul da ilha da Madeira.

Até ao momento, a rajada máxima foi registada no Chão do Areeiro, atingindo os 102 km/h.