Noite do Mercado em São Vicente, Calheta, Machico e Ribeira Brava

Este sábado, 21 de Dezembro, a tradição volta a cumprir-se em São Vicente, Machico, Calheta e Ribeira Brava com a típica Noite do Mercado.

Em São Vicente a abertura do mercado de artesanato e produtos hortícolas está prevista para as 16 horas e a animação às 19 horas, estendendo-se noite adentro.

Grupo Coral de São Vicente, Érica Isabel, Grupo Coral da Casa do Povo da Boaventura, Romaria da Fajã o Penedo, Romaria de Ponta Delgada, Romaria de São Vcente, Pequenos Avessos, D'Repente, Lordes Convida e Seca Pipas prometem levar animação. O DJ Sil ficará sob os comandos da cabine de som.

O encerramento está previsto para as 5 horas de domingo.

Também em Machico assinala-se, a partir das 20 horas, no Largo da Praça mais uma edição desta tradicção madeirense, que promete, igualmente muita animação.

Organizada pela Câmara Municipal e inserida no programa de dinamização cultural de Natal e Ano Novo, a Noite do Mercado conta com a participação da Banda Municipal de Machico; a Associação Xarabanda: Cordophonia e Convidados e DJ Oxy.

Já na Calheta, este ano o destaque vai para a actuação de Pedro Mafama, conhecido pelo tema 'Olarilolé', popularizado no programa 'Preço Certo'. Actuam ainda grupos locais como o Grupo de Folclore da Calheta, o Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha, os D’canto a Canto, os West Side, a Banda Municipal Paulense, além de João Quintino e a sua banda.

Por fim, também em festa este sábado está a Ribeira Brava. A música começa ao início da tarde, a partir das 18 horas, com a Banda Municipal da Ribeira Brav. Segue-se o Coro Infanto-Juvenil, o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Ribeira Brava, o Grupo de Amigos da Casa do Povo da Serra de Água e o Grupo Musical Bons Amigos, num registo mais popular e tradicional.

Seguem-se o jovem artista Diogo Abreu com músicas de Natal que antecede as actuações de Álvaro Florença e do ribeira-bravense João Vinagre, um veterano nos palcos regionais que promete animar o público em mais uma noite de festa. Os sons electrónicos chegam com a dupla Cana d’Açúcar. Mais tarde, o palco ficará por conta do Grupo Café do Teatro que trará os artistas Marcus, Yosi e o DJ Nélio Fabrício.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

06h00 - Missa do Parto no Campanário presidida por D. Nuno Brás;

07h15 - Missa do Parto na Igreja Paroquial do Imaculado Coração de Maria;

11h00 - Marítimo - Vilaverdense da Liga BPI feminina no Campo da Imaculada Conceição;

12h30 - CAB - Quinta dos Lombos da Taça de Portugal em basquetebol feminino;

16h00 - AD Galomar - Esgueira da Liga masculina no Pavilhão do Caniço;

17h30 - Benfica - Madeira Andebol SAD da Supertaça feminina no Pavilhão do Funchal;

18h00 - Concerto Solidário "Música que Alimenta" no Centro de Congressos da Madeira;



18h00 às 24h00 - Sunset Natalício no Hotel Three House;

20h00 - Espectáculo de Patinagem '100 anos da da eterna diva do fado Amália Rodrigues' no Pavilhão de Santa Cruz

Agenda Política

17h30 - Tomada de posse da Concelhia do PS-Machico

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 21 de Dezembro:

1470 - Os navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar descobrem a ilha de S. Tomé, ao largo da costa de África.

1805 - Morre, com 40 anos, o poeta Manuel Maria Barbosa du Bocage.

1871 - É inaugurado, em Setúbal, o monumento a Bocage.

1913 - As primeiras palavras cruzadas modernas são publicadas no jornal norte-americano New York World. O autor é Arthur Wynne, inglês emigrado nos Estados Unidos.

1988 - Atentado de Lockerbie. Um Boeing 747, da Panam, despenha-se sobre a localidade escocesa. Morrem 275 pessoas.

1992 - Um avião holandês despenha-se no aeroporto de Faro, causando a morte a 54 pessoas.

2006 - O Cartão do Cidadão é aprovado na Assembleia da República.

2007 - O espaço europeu Schengen, de livre circulação de pessoas sem controlos nas fronteiras internas, é alargado a nove dos mais recentes Estados membros da União Europeia, oito dos quais ex-países comunistas do leste da Europa, República Checa, Eslováquia, Eslovénia, Estónia, Letónia, Lituânia, Hungria, Malta e Polónia.

2021 - A Comissão Europeia dá 'luz verde' a uma ajuda estatal de Portugal de 107,1 milhões de euros à TAP, para compensar consequências negativas da pandemia da covid-19 no segundo semestre do ano passado.

2022 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga os diplomas que preveem o apoio extraordinário de 240 euros a famílias vulneráveis e o aumento do salário mínimo para 760 euros a partir de 2023.

