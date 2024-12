Mau tempo leva ao cancelamento das viagens de domingo do 'Lobo Marinho'

A Porto Santo Line informou, esta tarde, que foram canceladas as viagens do ferry 'Lobo Marinho' programadas para amanhã, domingo, "devido às más condições meteorológicas previstas para o Porto Santo", as quais "poderiam colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio".

Para alteração das passagens para outra data, os passageiros poderão contactar a empresa através do telefone 291210300, WhatsApp 962025500 ou [email protected], de segunda-feira a sexta-feira das 09h00 às 19h00, e aos fins-de-semana das 09h00 às 13h00 e das 14h3 às 18h00. Os serviços estão encerrados em dias feriados.

IPMA reforça aviso de vento forte em todo o arquipélago da Madeira até segunda-feira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou, esta manhã, um aviso de vento forte que abrange todo o arquipélago da Madeira e que é válido entre a manhã deste sábado e as 00h00 de segunda-feira.