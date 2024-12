Calheta prepara-se para a Noite do Mercado com animação, produtos locais e tradição natalícia

A Câmara Municipal da Calheta promove este sábado, 21 de Dezembro, a Noite do Mercado da Calheta, no Mercado Abastecedor dos Prazeres. O evento, que é já uma tradição natalícia, começa às 18 horas com a abertura das bancas de venda de produtos agrícolas e prolonga-se até às 2 horas, com um cartaz repleto de animação.

Este ano, o destaque vai para a actuação de Pedro Mafama, conhecido pelo tema 'Olarilolé', popularizado no programa 'Preço Certo', que promete contagiar o público com a sua música inovadora. Actuam ainda grupos locais como o Grupo de Folclore da Calheta, o Grupo de Cordas da Fajã da Ovelha, os D’canto a Canto, os West Side, a Banda Municipal Paulense, além de João Quintino e a sua banda, garantindo uma diversidade de estilos musicais para agradar a todos os gostos.

Além da música, o Mercado será um ponto de encontro para quem deseja adquirir produtos típicos da época ou fazer as últimas compras de Natal. O espaço, decorado com motivos natalícios e um presépio, terá bancas agrícolas recheadas de frutas, legumes e artesanato, bem como barracas gastronómicas com cacau quente, poncha, bolo do caco, sopa de trigo, canja e carne vinha-d’alhos.

A organização do evento, em parceria com o Mercado Abastecedor dos Prazeres, visa dinamizar o espaço, apoiar os comerciantes locais e valorizar o trabalho dos agricultores e artesãos da região. Segundo a Câmara Municipal, esta é também uma oportunidade de promover os produtos da terra e fortalecer as tradições culturais do concelho.