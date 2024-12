Nem frio afasta animação na Noite do Mercado da Ribeira Brava

Muita gente para a 'Festa' na Ribeira Brava , que hoje realiza a sua Noite do Mercado. Está frio, como é natural da época, algum vento, mas bem resguardado pelas montanhas, por isso a festa está a decorrer no 'calor' do povo, das bebidas e comidas e da música.

E ainda vai a tempo, se quiser dar um saltinho ao centro da Vila da Ribeira Brava, porque a Festa promete durar pelo menos até de madrugada.

O presidente da autarquia, que lembrou que há 11 anos começou a ser realizado este evento, num momento para "dar palco aos grupos da nossa terra", mas sempre de porta aberta a todos, Ricardo Nascimento acredita que a opção de fazer da tradicional Noite do Mercado uma festa foi acertada.

Aproveitou para agradecer a todos quantos têm aderido a esta festa, pedindo, em especial para este Natal, que além das compras, as pessoas aproveitem para "dar valor aos pequenos gestos do dia-a-dia".

Veja as fotos que ilustram esta 'Festa'.