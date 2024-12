Domingo invernoso com chuva, vento e frio

A previsão meteorológica para este domingo, 22 de Dezembro de 2024 aponta para céu geralmente muito nublado, com alguns aguaceiros, embora em geral fracos, destacando-se o vento moderado a forte (30 a 45 km/h) de nordeste, por vezes

com rajadas até 75 km/h nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e na ilha de Porto Santo, soprando forte (40 a 55 km/h)

nas terras altas, com rajadas até 100 km/hora. O frio será garantido.



No Funchal, diz o IPMA, haverá períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros em geral fracos, ainda que aqui com vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) de nordeste.



IPMA reforça aviso de vento forte em todo o arquipélago da Madeira até segunda-feira O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou, esta manhã, um aviso de vento forte que abrange todo o arquipélago da Madeira e que é válido entre a manhã deste sábado e as 00h00 de segunda-feira.

Não se esqueça que o IPMA colocou a Madeira sob aviso amarelo para o vento, já referido acima, pelo que passeios à serra parecem pouco convidativos. No Pico do Areeiro a temperatura está no mínimo de 3º Celsius, com tendência a chegar ainda mais abaixo ao início do dia e ao entardecer, para não dizer a noite toda. Este aviso amarelo irá prolongar-se, em princípio, até às zero horas de segunda-feira, 23 de Dezembro.

Já no mar, a costa Norte receberá ondas de nordeste com 3 a 3,5 metros, enquanto à costa Sul chegarão ondas inferiores a 1 metro, sendo ondas de leste/sueste com 1 a 2 metros na parte leste da ilha da Madeira. A temperatura da água do mar, para quem tem hábitos de ir a banhos nesta altura, até está boa, 20 a 21º Celsius.

Avisos de vento e agitação marítima fortes prolongados por mais 24 horas Se às primeiras horas deste sábado a Capitania do Porto do Funchal tinha emitido um aviso de vento forte e de agitação marítima forte para o Arquipélago da Madeira até às 6h00 de amanhã, neste final de tarde, a mesma autoridade acaba de prolongar os avisos até às 18 horas de amanhã, domingo, 22 de Dezembro.

Também no mar a Capitania do Porto do Funchal emitiu aviso para o vento forte e agitação marítima forte, com as devidas recomendações, até às 18 horas deste domingo.