Noite Tropical no Porto Moniz em vésperas do Inverno

Apesar de estarmos já a meados de Dezembro e a apenas cinco dias da estação de Inverno, a Madeira – mais propriamente a Vila do Porto Moniz - acaba de registar noite tropical – temperatura mínima não desce dos 20 ºC.

Depois do frio dos últimos dias, como previsto, a temperatura do ar voltou a subir, ao ponto de esta última noite ter sido tropical no Porto Moniz. Uma raridade nesta época do ano, praticamente em vésperas do Natal.

Tendo por base os registos da rede de estações meteorológicas do IPMA nas ilhas da Madeira (18) e no Porto Santo, no Porto Moniz, entre o pôr-do-sol deste domingo – pouco depois das 18 horas – e o nascer do sol de hoje – logo após as 08 horas -, a temperatura do ar à superfície oscilou entre os 20,5 ºC, de mínima (registada às 07h40) e os 24,5 ºC, de máxima (00h40).

Noite que esteve a décimas de também ser tropical no Funchal (19,4 ºC, no Lido) e na Ponta do Sol (19,8 ºC, no Lugar de Baixo), localidades que chegaram a registar durante a madrugada valores significativos (23,2 ºC, Funchal/Lido e 24,1 ºC, Ponta do Sol/Lugar de Baixo).

Temperaturas acima dos 20 ºC durante a noite foram ainda registadas noutras sete estações da costa Sul e costa Norte da ilha da Madeira.

A título de curiosidade, a temperatura mínima mais baixa na última noite ficou-se pelos 5,6 ºC, e foi registada no Pico do Areeiro.