Overbooking na TAP deixa passageiros com destino à Madeira em terra

A Transportadora Aérea Portuguesa - TAP deixou em terra, no Aeroporto Internacional de Lisboa, três passageiros que tinham passagem comprada para o último voo do dia com destino à Madeira na sequência de um overbooking.

A companhia aérea calculou mal o tempo da viagem de ligação (operada pela TAP) proveniente de Frankfurt, que atrasou na sequência de uma avaria tecnológica, e decidiu vender os três lugares já comprados.

Apesar de não haver lugar para os compradores, uma passageira voluntária foi contemplada com um lugar em primeira classe.

Os três passageiros em ‘overbooking’ foram orientados a aguardar por uma comunicação por parte dos serviços da companhia aérea, não sabendo ainda onde deverão pernoitar, nem quando deverão embarcar num voo com destino à Madeira.