Capotamento no túnel de Machico na Via Rápida

Ocorreu há cerca de meia-hora um acidente, com capotamento, logo após a entrada do túnel da Queimada na Via Rápida, no sentido Machico - Santa Cruz.

De acordo com o que foi possível apurar, apenas uma viatura está envolvida, tendo sido projectada contra a parede do túnel e arrebentado com a canalização (mangueira e boca de incêndio respectiva), como se percebe nas fotografias.

Além da fila de trânsito, que ficou restrita a uma faixa de rodagem, os danos materiais são notórios, mas sem parecer ter causado feridos.

Os Bombeiros Municipais de Machico não foram chamados, estando presente a Via Litoral.