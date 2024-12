Noite do Mercado na Ribeira Brava será neste sábado

A Noite do Mercado da Ribeira Brava "regressa em força este sábado, dia 21, na frente-mar da vila, com um programa recheado de animação e muitas iguarias", promete a autarquia.

"A música começa ao início da tarde, a partir das 18 horas, com a Banda Municipal da Ribeira Brav. Segue-se o Coro Infanto-Juvenil, o Grupo Folclórico da Casa do Povo da Ribeira Brava, o Grupo de Amigos da Casa do Povo da Serra de Água e o Grupo Musical Bons Amigos, num registo mais popular e tradicional", realça em nota de imprensa.

Logo de seguida "surge o jovem artista Diogo Abreu com músicas de Natal que antecede as atuações de Álvaro Florença e do ribeira-bravense João Vinagre, um veterano nos palcos regionais que promete animar o público em mais uma noite de festa", acredita. "Os sons electrónicos chegam com a dupla Cana d’Açúcar. Mais tarde, o palco ficará por conta do Grupo Café do Teatro que trará os artistas Marcus, Yosi e o DJ Nélio Fabrício", frisa ainda.

Saliente-se que às 18h30, "será realizado o primeiro sorteio da campanha comercial levada a cabo pela Autarquia – 'Eu Opto pelo Comércio Local' – que decorre até 4 de Janeiro de 2025. Serão sorteados vales de 50, 100, 150 e 250€, num total de 1.550€ para ser gasto nas lojas aderentes", esclarece.

De acordo com a CMRB, "esta noite faz-se também de cores e sabores natalícios. O mercado municipal abre bem cedo, às 6 horas da madrugada, para a venda de produtos hortícolas, ramagens e iguarias de Natal" e na "frente-mar da vila, haverá ainda as típicas barraquinhas de produtos diversos, destacando-se as broas, os licores, as sandes, a poncha e as iguarias que marcam o Natal madeirense", conclui.