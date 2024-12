PSP utilizou ‘taser’ para imobilizar condutor em fuga na via rápida

A Polícia de Segurança Pública confirmou, há instantes a notícia avançada pelo DIÁRIO que dava conta de uma perseguição policial na via rápida esta tarde.

Segundo referiu em comunicado, foi detido um homem de 58 anos pelo crime de condução perigosa e resistência e coacção sobre funcionário.

“O momento inicial da ocorrência deu-se na cidade de Câmara de Lobos, após os polícias terem reconhecido o suspeito no exercício da condução, uma vez que é reincidente na prática de crimes contra o património”, informou a polícia, confirmando ter apurado que o homem utilizava uma matrícula falsa no carro, existindo assim fortes indícios de que este pudesse ser furtado ou utilizado para cometer um assalto.

Perante estes factos os polícias accionaram os sinais sonoros e luminosos de emergência da viatura policial, dando indicações ao suspeito para imobilizar a sua viatura, ao que este desobedeceu.

“Iniciou-se assim uma perseguição policial por diversas faixas de rodagem, tendo o suspeito excedido os limites de velocidade, desrespeitado o sentido de marcha da sua via de trânsito e efectuado diversas manobras perigosas as quais colocaram em risco os outros utentes”, adiantou, dando conta que esta condução errática apenas terminou no concelho de Santa Cruz, após reforço policial da esquadra local, tendo o suspeito sido imobilizado na zona do Caniço, após ter embatido na viatura policial.

Para efectivar a sua detenção em condições de segurança, dada a forte resistência exercida pelo suspeito perante os agentes, foi necessário o uso da arma eléctrica ‘Taser’.

Após busca policial à viatura foram detectados vários objetos com indícios de terem sido furtados. A viatura usada para a fuga foi apreendida.