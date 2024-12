No próximo sábado, dia 21 de Dezembro, o Largo da Praça em Machico, recebe a já habitual Noite do Mercado.

Organizada pela Câmara Municipal e inserida no programa de dinamização cultural de Natal e Ano Novo, a Noite do Mercado contará com a participação da Banda Municipal de Machico, com a Associação Xarabanda: Cordophonia e Convidados e ainda com a já habitual animação do Dj Oxy.