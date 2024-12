Condutor que fugiu à polícia na via rápida foi libertado

O homem de 58 anos que na tarde de ontem motivou uma perseguição policial na via rápida, desde Câmara de Lobos até Santa Cruz, depois de ter fugido dos agentes policiais com uma matrícula falsa no carro e material furtado foi hoje ouvido pelo Ministério Público.

O indivíduo acabou por ser libertado, com Termo de Identidade e Residência.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de hoje, a PSP detectou este homem que já é reincidente na prática de crimes contra o património ao volante de uma viatura que suspeitaram ser furtada ou utilizada num furto.

Os agentes policiais constataram que o carro tinha uma matrícula falsa e como o condutor não obedeceu à ordem de paragem iniciaram uma perseguição policial com os sinais sonoros e luminosos de emergência pela via rápida.

O indivíduo seguiu a toda a velocidade, colocando em risco os outros utilizadores da via com manobras perigosas. A perseguição só terminou no concelho de Santa Cruz, após reforço policial da esquadra local, tendo o suspeito sido imobilizado na zona do Caniço, após ter embatido na viatura policial.

No entanto, o fugitivo ofereceu resistência e a polícia teve de recorrer a uma arma eléctrica ‘taser’ para conseguir detê-lo.

No carro do indivíduo foram ainda encontrados objectos furtados.