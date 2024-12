Carro com matrícula falsa e material roubado motiva perseguição policial

Um condutor foi detido, esta tarde, na sequência de uma aparatosa perseguição policial na via rápida, desde Câmara de Lobos até à zona de Santa Cruz.

O momento foi registado por um vídeo amador e partilhado nas redes sociais. Segundo o DIÁRIO apurou, o condutor terá sido detectado pelos agentes policiais a circular numa viatura com matrícula falsa e com material roubado no interior.

Em vários momentos a polícia tentou demover o condutor, tendo o mesmo desrespeitado a ordem de paragem, encetando a fuga ao longo de vários quilómetros na via com maior tráfego automóvel da Região, colocando em risco os outros utilizadores da via.

Ao que tudo indica, o indivíduo terá ainda embatido com o carro na viatura policial, após manobras perigosas.

O automóvel do fugitivo chegou mesmo a circular em contramão, seguindo contra a seta no nó do Caniço.