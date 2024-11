Temperatura durante a noite ultrapassou os 28 ºC na Ponta do Sol e dos 27 ºC no Porto Moniz

Conforme previsto, a temperatura do ar à superfície subiu neste final de mês de Novembro, ao ponto de registar temperaturas do ar ‘de Verão’, inclusive durante a noite, que voltou a ser tropical nos últimos dois dias. Com destaque para a quente madrugada deste sábado, tanto na costa Sul, como a Norte, onde temperatura à superfície chegou a atingir 28,3 °C, na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, e 27,8 °C, no Porto Moniz.

Depois de entre quinta e sexta-feira a temperatura mínima não ter baixado dos 20 °C (noite tropical) nas estações do Funchal/Lido e Porto Moniz, a última noite chegou a ser de ‘sufoco’ nalgumas localidades costeiras da ilha da Madeira. Foi ‘noite tropical’ em sete das 19 estações meteorológicas do IPMA na Ilha da Madeira (18) e em Porto Santo – também foi tropical na Selvagem Grande - mas mais significativo foram os valores máximos registados durante a noite, com destaque para os 28,3 °C registados à 00:10, na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, e os 27,8 °C, sentidos à 01:50, no Porto Moniz. No Porto Moniz e no Funchal/Lido, a mínima durante a noite não desceu dos 21,4 °C.

Temperaturas invulgares para a época.