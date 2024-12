Mesas de Natal Bordal voltam a encantar nesta quadra

O Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, acolhe, de 13 de Dezembro a 4 de Janeiro, a nona edição das Mesas de Natal Bordal, um evento que celebra a tradição e a modernidade do Bordado Madeira.

Esta exposição, promovida pela Bordal – Bordados da Madeira em co-produção com o Município do Funchal, convida o público a redescobrir a magia do Natal através de mesas de jantar artisticamente decoradas, onde o Bordado Madeira assume o protagonismo.

"O Natal é uma das épocas mais celebradas na Madeira, e esta exposição traduz o espírito natalício da ilha em criações únicas, que unem o artesanato tradicional e as tendências contemporâneas do design. Este ano, a Bordal desafiou seis hotéis e duas associações a apresentarem a sua interpretação de uma mesa de Natal, num esforço criativo que reflete o equilíbrio entre herança cultural e inovação", revela o Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal à imprensa.

Adianta que "os espaços expositivos ganharão vida com a colaboração de oito designers e equipas criativas de renome, incluindo Lília e João Paulo Gomes, Carlos Manuel Ramos, Graça Reis, Liliana Dionísio by Tulipa, Dino Gonçalves, André Correia, os Guias Intérpretes da Natureza e Nini Andrade Silva".

Cada mesa será uma expressão singular do talento de seus autores, destacando a versatilidade do Bordado Madeira em composições decorativas modernas e sofisticadas". Departamento de Cultura da Câmara Municipal do Funchal

A exposição estará aberta ao público no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias durante o horário de funcionamento da bilheteira e dos espectáculos, proporcionando uma oportunidade gratuita para locais e turistas apreciarem de perto a beleza e a sofisticação do Bordado Madeira.

Horário

13 a 15 de Dezembro: 13h30 - 19h00

17 de Dezembro: 13h30 - 17h00

18 a 20 de Dezembro: 13h30 - 19h00

22 de Dezembro: 13h30 - 17h00

27 de Dezembro: 13h30 - 19h00

28 e 30 de Dezembro: 13h30 - 17h00

2 a 4 de Janeiro: 14h30 - 19h00

Encerrado

Dezembro: 16, 21, 23, 24, 25, 26, 29 e 31

1 de Janeiro: Fechado