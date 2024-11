300 mil lâmpadas iluminam a Ribeira Brava neste Natal

As festividades de Natal no município da Ribeira Brava arrancaram, esta tarde, com o acender da iluminação que conta com cerca de 300 mil lâmpadas LED para oferecer um colorido especial à vila da Ribeira Brava.

Sob o tema ‘Estrela de Natal’, há novas decorações, adereços e um presépio municipal que convida a uma visita. Este ano, predomina a cor branca na iluminação da Rua do Visconde, a principal artéria do centro histórico. As decorações foram intensificadas na Rua de São Bento e há a destacar uma árvore de Natal com 15 metros na nova praça junto à Escola Secundária.

A iluminação estende-se ainda às centralidades das freguesias da Tabua, Serra de Água e Campanário, abrangendo, assim, todo o concelho.

A abertura oficial contou com a presença do executivo municipal. Ricardo Nascimento destacou o programa da autarquia que foi "pensado para toda a família", oferecendo eventos e actividades para miúdos e graúdos. Salientou a aposta na iluminação que é sempre um marco importante, no comboio que faz as delícias das crianças e deixou o convite para que visitem a Ribeira Brava neste Natal, recordando que há muito para ver e fazer nestas festividades.

Também hoje abriu o Mercadinho de Natal que vai funcionar todos os dias até 4 de Janeiro, com sete barracas de iguarias, uma roulote e castanhas assadas. Neste espaço situado na frente-mar, haverá animação musical aos sábados à noite com diversos artistas regionais.

A Ribeira Brava oferece ainda vários presépios no edifício da Câmara Municipal que estarão abertos ao público.