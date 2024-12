Luzes da ‘Festa’ voltam a encher o Funchal

A novidade da edição deste ano na abertura das iluminações de Natal foi a realização de cerimónia com contador. O presidente do Governo Regional convidou uma criança do público, a Maia, para accionar o botão que fez acender a iluminação após contagem decrescente, pelas 18 horas, conforme manda a tradição.

As iluminações natalícias voltam a dar ainda mais brilho não só à cidade mas a todo o anfiteatro do Funchal com a chegada do ‘mês da Festa’.

Ao anoitecer deste domingo, dia 1 de Dezembro, cumpriu-se a tradição do acender das luzes da ‘Festa’ que voltam a colorir as principais avenidas e artérias da baixa do Funchal, decorações iluminadas que se estendem pelos arredores da cidade. Até ao próximo dia 8 de Janeiro, as noites funchalenses serão muito mais iluminadas e motivo de atracção complementar não apenas para milhares de visitantes, mas também para muitos dos residentes.

Prova disso a grande afluência de locais e turistas que ao entardecer deste domingo feriado encheram a cidade de ‘olhos postos’ nas iluminações que tornam ainda mais atractivo o ‘cartão-de-visita’ da cidade nesta quadra festiva.

Este ano algumas das decorações na baixa da cidade têm como motivo de inspiração a borboleta Cleópatra-da-Madeira, espécie endémica da Região.

As iluminações, como já vem sendo habitual, abrangem as principais avenidas e artérias de todas as dez freguesias do Funchal, incluindo edifícios públicos, monumentos, praças, largos, igrejas, fortalezas, palácios, ribeiras e jardins.

Porque nesta altura do ano o ocaso do sol ocorre logo após as 18 horas, esta voltou a ser a hora oficial para a abertura das iluminações desta longa quadra festiva. De hoje em diante as luzes da Festa passam a estar diariamente acesas entre as 18 horas e a 1 hora da manhã, na maior parte dos dias, excepto na ‘Noite do Mercado’, dia 23, na noite da ‘Consoada’, dia 24, e na noite de passagem de ano, a 31 de Dezembro, com as iluminações a serem desligadas nessas três longas noites às 6 horas, e nos dias de Natal e véspera de fim do ano, 25 e 30 de Dezembro, respectivamente, a desligarem às 4 horas da madrugada.

No Cais do Funchal foi criado o ‘Caminho Celestial das Tempestades’, uma instalação imersiva e inovadora, com recurso à tecnologia de realidade aumentada. A tecnologia e a interacção humana estão também presentes noutras artérias da cidade, com sensores de movimento e possibilidade de controlar as cores da iluminação local.

Na comercial Rua Fernão de Ornelas e zonas contíguas, assim como no Jardim Municipal, as iluminações inspiram-se na borboleta Cleópatra-da-Madeira, espécie endémica da ilha que tem como característica singular o facto de ser luminosa e fluorescente.

Na Praça do Povo foi novamente instalada a maior árvore de Natal, com 30 metros de altura, com a particularidade de ser interactiva com peças voadas simulando uma enorme pauta musical no seu interior e com experiência de realidade aumentada.

Na Praça Colombo a principal atracção está numa instalação 3D, simulando uma bola e uma árvore de Natal estilizadas, que servirá de 'photopoint', enquanto a Praça CR7 e a Avenida Sá Carneiro encontram-se decoradas com elementos natalícios associados ao tema do mar.

Na ‘Sá Carneiro’ sobressaem a instalação de medusas luminosas, formando um tecto ao longo de 180 metros, e na ex Praça do Mar CR7 foram criadas duas paredes também preenchidas com medusas.