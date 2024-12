Exercício ‘ALERTA 24’ decorre esta semana

Decorre esta semana, na Zona Militar da Madeira, o Exercício “ALERTA 24".

O Exercício “ALERTA 24" é um exercício anual do Exército, de âmbito nacional, planeado e conduzido pelo Quartel-General do Comando das Forças Terrestres, que tem como finalidade testar e treinar a Estrutura de Segurança Militar do Exército e os Planos de Segurança das Unidades, refere este organismo em nota à imprensa.

Durante esta semana, poderá verificar-se movimentações e alterações ao habitual dispositivo das unidades, nomeadamente no Regimento de Guarnição n.º 3 e na Unidade de Apoio do Quartel-General da Zona Militar da Madeira, (ex GAG-2).