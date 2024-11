PSP alerta para burlas por MBWay

A Polícia de Segurança Pública deixou um alerta na sua página oficial devido às burlas por MBWay.

Segundo explica, trata-se de um tipo de burla onde a vítima tem um artigo à venda em plataformas de compra e venda de artigos e recebe um contacto telefónico desconhecido para negociar o artigo/serviço que colocou para venda.

Normalmente, “o interessado por norma não faz contra-proposta, vezes há em que arredonda para cima o valor, não colocando questões acerca do estado ou funcionamento do artigo ou serviço que está em causa. Na altura do pagamento solicita que este seja efetuado por MBWay, dando ele próprio as instruções ao procedimento de pagamento, levando a que a potencial vítima lhe ceda os códigos de acesso ao levantamento num ATM da quantia em questão”, explica a polícia.

Se for vítima de burla, guarde os números de contacto, mensagens, e-mails, fotos ou links, e denuncie de imediato o crime às autoridades.