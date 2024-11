Filme 'Mãe' em destaque na XXX Semana Cultural da Ilha

No sexto dia da Semana Cultural da Ilha, o realizador João Brás e produtor Diogo Teotónio marcaram presença para uma apresentação e posterior exibição do fime 'Mãe'.

O evento continua amanhã, pelas 17 horas, com o espectáculo de teatro 'O Príncipe Nabo', do grupo de teatro infantil da Casa do Povo do Campanário.

A Casa do Povo da Ilha organiza entre os dias 24 de Novembro e 1 de Dezembro, a sua XXIX Semana Cultural da Ilha, com a temática central, '30 Anos de SCI – Sabedorias, Criatividade, Interação'.