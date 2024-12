Economia em destaque nos jornais nacionais

Bom dia. Eis as primeiras páginas dos jornais nacionais desta segunda-feira, a primeira de Dezembro neste segundo dia do mês da Festa, o que se fala nos jornais é economia...

No Público:

- "Beneficiários do apoio à renda devem 12 milhões ao Estado por falhas do fisco"

- "Visita a Kiev. Costa reafirma apoio total à Ucrânia na estreia no Conselho Europeu"

- "O Americano. Um western sobre Faustino Cavaco e o Portugal dos anos 80 na RTP"

- "Presidenciais. PS volta a estar dividido nos apoios à corrida para Belém"

- "Hospitais. Há mais de 700 idosos internados à espera de vaga num lar"

- "Protestos. Tensão aumenta na Geórgia com caminho para a UE bloqueado"

- "Correios. Por aqui vai passar meio milhão de encomendas por dia. Como se prepara um Natal nos CTT"

- "Investigação. Oito equipas garantem mais 20 milhões da Europa para alavancar a ciência portuguesa"

No Correio da Manhã:

- "Estado ganha milhões com herança de Marco Paulo"

- "Sondagem. Gouveia e Melo esmagador na corrida à presidência"

- "Viagem de estreia. António Costa garante apoio a Zelensky"

- "Arouca 0 Benfica 2. Imparável Benfica aperta leão"

- "FC Porto-Casa Pia. Vítor Bruno joga caça ao título"

- "Sporting. Jogadores revoltados com arbitragem"

- "Hospital de Loures. Doente com cancro esquecida em cadeirão"

- "Porto. Corta cabeça a amigo com faca"

- "Santa Maria da Feira. Salva do fogo namorada que o quis matar"

- "Record. CMTV alcança maior audiência de sempre em novembro"

No Jornal de Notícias:

- "Taxa proibida sobre combustíveis vale dois milhões por dia para pagar estradas"

- "Arouca 0-2 Benfica. Águia chega-se à frente"

- "FC Porto. Vítor Bruno lamenta erros dos jogadores"

- "Sporting. João Pereira tem um dos piores arranques"

- "Vendiam droga pelo correio e promoviam caças ao tesouro nas redes sociais"

- "Trofa. 'Tenho a legalidade jurídica, mas não a democrática'. Entrevista a António Azevedo, que assumiu Câmara em julho"

- "Natal. Luzes de Vigo atraem portugueses e alimentam negócios"

- "Estudo. Maioria dos alunos usa ecrãs mais de quatro horas por dia"

No Diário de Notícias:

- "Músculo da economia espanhola protege Portugal da crise alemã"

- "Qual é afinal o pensamento político de Gouveia e Melo? Um almirante centrista que alia preocupações económicas e sociais"

- "José Luís Carneiro, ex-ministro da Administração Interna: 'Com este Orçamento começa o escrutínio às opções do Governo. Até aqui só houve distribuição dos bons resultados do PS'"

- "O Americano. Cenas de uma rodagem com o próprio Cavaco a espreitar"

- "Saúde. Programa Nacional para o VIH/Sida sem diretor há dois anos. DGS diz que não tem prejudicado os trabalhos"

- "Guerra. 'A UE quer que a Ucrânia ganhe'. Costa e Kallas estreiam-se em Kiev"

- "Kandya Obezo, vice MNE colombiana: 'Sou de San Basilio de Palenque, considerada a primeira cidade negra livre de toda a América'"

- "Diplomacia. Visita histórica de Joe Biden a Luanda para destacar parceria estratégica"

- "Burocracia. Mudanças no número da Segurança Social prejudicam brasileiro com visto de procura de trabalho"

No Negócios:

- "Mudar solos rústicos fica só nas mãos das câmaras"

- "Conversa Capital. Álvaro Beleza [presidente da Sedes]: 'Devia haver uma comissão parlamentar para a reforma fiscal'"

- "PSI bate um novo recorde de lucros até setembro"

- "Mais de metade dos contratos do Estado estão a derrapar"

- "Investidor privado. Da bolsa ao crédito, como aplicar o subsídio de Natal?"

- "Conjuntura. Consumo de alimentos cresce ao ritmo mais alto desde 2021"

- "Sondagem. Gouveia e Melo rouba votos a PSD e PS e derrota todos rivais na corrida a Belém"

No Jornal Económico:

- "Mudanças na rede de carregamentos elétricos ameaçam investimentos"

- "Conversão de terrenos para construção? 'Sem descida do IVA medidas valem zero' [líder da associação dos promotores e investidores imobiliários]"

- "Primeiro OE de Montenegro aprovado com mais de 300 milhões de nova despesa"

- "Portugal tem seis escolas de negócios no top-100 das melhores da Europa"

- "Ana Paula Marques é a 4.ª mais poderosa do ranking da Energia"

- "Banca aplaude chumbo ao fim das comissões no crédito da casa"

- "Excedente orçamental até outubro recua mais de dois mil milhões"

- "Banco CTT faz aumento de capital de 25 milhões para entrar Generali"

- "Portugal eleito Melhor Destino de Enoturismo do Mundo"

No Record:

- "Arouca 0-2 Benfica. Águia abre caça ao leão. Pleno de triunfos na Liga com Lage e liderança mais perto"

- "Dí Maria marcou o 6.º golo em 4 jogos: 'Grande trabalho de todos'"

- "Sporting. Travão na revolta. João Pereira proíbe desculpas com arbitragens"

- "FC Porto-Casa Pia. 'Vejo uma energia fortíssima', Vítor Bruno diz que equipa está a crescer"

- "Itália. Fiorentina-Inter. Bove colapsa em campo. Médio nos cuidados intensivos"

- "Inglaterra. Man. United-Everton (4-0). Amorim goleia"

No O Jogo:

- "Arouca 0-2 Benfica. Águia chega-se à frente. Encarnados sobem ao segundo lugar do pódio à condição"

- "Bruno Lage: 'Agora vamos ter outro jogo difícil contra o Vitória'"

- "Aves SAD-Braga 0-1. Guerreiros imunes ao vírus UEFA. Gabri Martínez mantém bracarenses na perseguição ao Santa Clara"

- "Estoril-Famalicão 2-1"

- "FC Porto-Casa Pia. Vítor Bruno pede apoio às bancadas. 'Que os jogadores se sintam acarinhados pelos adeptos'"

- "Sporting. Anatomia de uma mini-crise. Painel de sportinguista identifica as razões para a quebra dos leões"

- "V. Guimarães-Gil Vicente. 'Espero qualidade e mais eficácia'. Rui Borges não quer adiar o regresso aos triunfos"

- "Itália. Comoção por Edoardo Bove. Jogador está nos cuidados intensivos após colapso no Fiorentina-Inter"

E no A Bola:

- "Arouca 0-2 Benfica. Onda vermelha. Águia continua a subir. Benfica de Lage soma 7.ª vitória em 7 jogos"

- "Sporting. Confiança total em João Pereira. SAD convicta no sucesso do novo treinador, apesar das duas derrotas seguidas"

- "FC Porto-Casa Pia. 'Organização defensiva não me preocupa assim tanto' Vítor Bruno defende que golos sofridos têm surgido sobretudo de erros individuais"

- "Aves SAD - SC Braga 0-1"

- "Estoril-Famalicão 2-1"

- "Inglaterra. Ruben goleou mas não ficou satisfeito. Manchester United bateu Everton (4-0), treinador português diz que há muito a melhorar"

- "Itália. Bove colapsa em campo. Médio da Fiorentina causou pânico, foi hospitalizado mas está fora de perigo"