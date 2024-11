Segurança interna e educação nos destaques da imprensa

Bom dia. Estas são as principais notícias desta quinta-feira, 28 de Novembro de 2024.

Na revista Visão:

- "Viagens de sonho que mudam vidas"

- "Angela Merkel. Memórias de uma infância feliz"

- "António Costa. Os contactos e a equipa para a Europa"

- "Donald Trump. Os novos cromos em Washington"

Na revista Sábado:

- A nova dieta da carne vermelha"

- "Os esquemas dos seguros para não pagarem indemnizações"

- "Assédio. Quem é o pianista denunciado por abusar de dezenas de mulheres"

- "Governo. O conselheiro que ficou rico a trabalhar de... borla"

- "Chegam a exigir a velocidade do vento. Os esquemas dos seguros para não pagarem indemnizações"

No Correio da Manhã:

- "Bombeiro amigo é herdeiro secreto de Marco Paulo"

- "Mónaco 2 Benfica 3. Reviravolta histórica"

- "Em veículos. Montenegro anuncia 20 milhões para PSP e GNR"

- "Tumultos em Lisboa. PJ aperta cerco a 'gang' que queimou motorista"

- "Estado. 29 empresas públicas falidas"

- "4 anos de abusos. Condenado a 18 anos de cadeia por violar filha menor"

- "Sintra. Aluno manda professoras para o hospital"

- "Sporting. João Pereira desilude com Arsenal"

- "Anderlecht-FC Porto. Dragão em crise faz exame na Bélgica"

- "Sp. Braga-Hoffenheim. Sp. Braga em duelo com alemães"

No Público:

- "Há mais jovens que querem ser professores, mas faltam vagas"

- "Segurança Interna. A inusitada comunicação do primeiro-ministro de um dos 'países mais seguros do mundo'"

- "Famílias. Poupanças aumentam e igualam níveis da pandemia"

- "Jovens. 'Violência interpares é muito motivada pelo mundo virtual'"

- "Lista de espera. IGAS investiga CEO do SNS após queixa sobre cirurgia"

- "Médio Oriente. Libaneses voltam ao Sul com esperança de que o cessar-fogo se mantenha"

- "Conferência Cidade Azul. É importante que 'a cidade inteira possa funcionar como refúgio climático'"

No Jornal de Notícias:

- "Melhores polícias têm direito a prémio mas a PSP não paga"

- "Liga dos campeões. Mónaco 2-3 Benfica. Reviravolta em três minutos. Di María assistiu Arthur e Amdouni aos 85 e 88"

- "Luís Montenegro elogia detenções e garante que o país é seguro"

- "Erosão. Drones e reforços de areia para travar avanço do mar"

- "Brasil. Bolsonaro planeou golpe que previa execução de Lula"

- "Gaia. Despejo de mãe e filho de casa social em Vila d'Este causa revolta"

- "Testamento. Bombeiro de Braga herda 10% da fortuna de Marco Paulo"

- "Villas-boas confia e dá tempo ao treinador"

- "Braga. Teste em alemão para avaliar força europeia"

- "V. Guimarães. Problemas de adaptação no longínquo Cazaquistão"

No Diário de Notícias:

- "'Apontaram-me uma arma à cabeça e queimaram-me', diz motorista ao DN. Na primeira vez que fala publicamente sobre o crime de que foi vítima, Tiago Cacais, o motorista gravemente queimado a 24 de outubro, revela ao DN os detalhes daquela madrugada"

- "De 'arrojo' a 'trapalhada'. A nova comissão vista pelos eurodeputados portugueses"

- "Turismo. Hotelaria atrai 600 milhões de investimento e 77% é estrangeiro"

- "Energia. Portugal tem energia 20% mais barata, mas ainda falha reindustrialização, aponta estudo da McKinsey"

- "Liga dos Campeões. Di María foi príncipe no Mónaco com reviravolta saída do banco"

- "Documentário. 'Dahomey'. As estátuas também contam histórias"

- "OE2025. 'Coligação' PS e Chega pode subir 90% das reformas acima da inflação"

- "Saúde. 'Modelo do SNS funciona melhor do que o sistema nos EUA', diz especialista"

- "Estado. Um terço das empresas públicas está em falência técnica"

- "Cessar-fogo. Hamas diz-se pronto para acordo 'sério' com Israel"

- "Segurança. Primeiro-ministro anuncia 20 milhões para carros na GNR e PSP"

No Negócios:

- "Fisco perde recurso no IMI das eólicas"

- "Galp sai de cena, mas Governo insiste em ter refinaria de lítio"

- "Quem é quem na nova equipa de von der Leyen"

- "Walter Pacheco, CEO da Bodiva. 'A Sonangol vai ter um efeito multiplicador se entrar em bolsa'"

- "BCP é o favorito na corrida à compra do Novo Banco, diz a Alantra Partners"

- "Orçamento. Regime de PPP avança nas residências universitárias"

- "Telecomunicações. Dona da Meo vai combater Digi usando a marca Uzo"

No Jornal Económico:

- "Banco de Portugal aprova fim do acordo no Novobanco. Falta sim das Finanças"

- Montenegro dramatiza segurança para garantir que Portugal é seguro"

- "Um terço das empresas não financeiras do Estado continua em falência técnica"

- "Lítio no Norte continua, mesmo com Galp a desistir de Setúbal"

- "Receitas da Altice Portugal estagnaram até setembro"

- "Cláudia de Azevedo é a mais poderosa na Moda, Distribuição e Retalho. Líder da Sonae está em destaque no 'ranking' das mais poderosas dos negócios da Forbes Portugal"

- "'Descida do IRC é positiva, mas Governo deve adotar uma abordagem mais ousada' [Presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários, Carlos Carvalho]"

- "PIB pode crescer 15% até 2030, com reindustrialização"

No Record:

- "Mónaco 2-3 Benfica. À cabeçada. Arthur Cabral e Amdouni viraram o jogo no final"

- "Sporting. João Pereira falou à equipa. 'Temos tudo para ganhar a Liga'"

- "Ronda de elite da Champions. Sporting goleia e Sp. Braga perde"

- "FC Porto. 'O grande responsável sou eu', Vítor Bruno iliba direção e jogadores"

- "Anderlecht-FC Porto. Villas-Boas dá novo voto de confiança ao treinador"

No O Jogo:

- "Mónaco 2-3 Benfica. Águia real em terra de príncipes. Cabral e Amdouni assinam reviravolta, saídos do banco e servidos por Di María"

- "Anderlecht-FC Porto. 'Máxima vontade de ganhar'. Vítor Bruno quer chegar aos sete pontos, frente ao pior adversário para os dragões fora de casa"

- "Confiança no treinador. Villas-Boas põe campeonato no topo dos objetivos"

- "Sporting. Leão que ladra mas não morde. Mais ataques e menor eficácia contra o Arsenal. Faltas em mínimos da época na Europa"

- "Braga-Hoffenheim. Carvalhal promete 'correr riscos'. Técnico considera jogo importante mas não decisivo/ Lesionados. Zalazar e Paulo Oliveira fora"

- "Astana-V. Guimarães. Alerta às tropas: 'Temos de saber sofrer juntos'. Rui Borges preocupado com sono e alimentação"

- "Brasileirão. Artur tem mão no caneco. Palmeiras batido [3-1] e Botafogo perto do título"

E no A Bola:

- "Liga dos Campeões. Mónaco 2-3 Benfica. Crença e classe. Vitória épica da águia. 'Fizemos um grande jogo' - Di María"

- "Liga Europa. Anderlecht-FC Porto. 'Treinador tem tempo e espaço'. André Villas-Boas garante que Vítor Bruno não está em risco"

- "SC Braga-Hoffenheim. Importante mas não decisivo. Carlos Carvalhal admite que 'um pontinho já ajudava bastante'"

- "Liga Conferência. Astana-V. Guimarães. Sono é o maior desafio. Vitória dormiu no avião"

- Sporting. Valência quer levar Fresneda. Leões admitem saída, mas João Pereira quer mais tempo para avaliar o defesa"

- "Futsal. Sporting a um ponto da 'final four'"