Alta tensão na cadeia. Há cada vez mais reclusos assistidos na enfermaria devido às substâncias psicotrópicas. O sistema de controlo e vigilância tem sido permeável à entrada de droga no Estabelecimento Prisional do Funchal, num momento em que um quinto dos guardas está de baixa * Suspeito de violar a filha menor fica em prisão preventiva. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler da página 16 a 19.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Marítimo aprova prejuízo de quase cinco milhões. Sócios verde-rubros validaram relatório e contas de 2023/2025. Carlos Pereira, no final eunião magna, não descartou a possibilidade de voltar ao clube.

Dormidas acima de um milhão pelo sexto mês. As entradas em alojamento turístico cresceram 7,2% em Outubro P. 7 * Governo relativiza pressão humana sobre a Floresta Laurissilva.

Fique também a saber que Tribunal favorável à providência cautelar do ISAL.

E, por fim, “A técnica é manter o povo no obscurantismo”. “A cultura dos ralis, os festivais da poncha e o fogo-de-artifício são valores mais altos”, critica o escultor Francisco Simões, co-autor da obra ‘O Cacho de Uvas’, do padre José Luís Rodrigues

