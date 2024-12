Iniciativa do PS é de noiva feia deixada à porta da igreja

Miguel Albuquerque compara a proposta do PS, de coligação alargada, à da noiva feia deixada à porta da igreja, que procura marido.

Questionado sobre o cartaz do PS, hoje tornado público, Albuquerque disse ir na linha dos populismos.

O presidente do Governo Regional e do PSD admitiu que, no actual contexto político, é provável que a moção de censura do Chega seja aprovada na próxima terça-feira.

As palavras de Albuquerque foram aos jornalistas, no final da apresentação do projecto de ampliação do Arquivo e Biblioteca Regional da Madeira.