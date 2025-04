Assembleia instalada no dia 10 e o Governo Regional empossado a 15

Estão oficialmente confirmadas as datas de instalação da XV Legislatura da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) e a tomada de posse do XVI Governo Regional (GR). A primeira acontece na próxima quinta-feira, dia 10 de Abril, pelas 15 horas, a segunda, na terça-feira seguinte, dia 15, às 16 horas, determinou a reunião da Comissão Permanente realizada esta manhã, cuja ordem de trabalhos visava a preparação da instalação da Assembleia Legislativa da Madeira para a XV Legislatura e a tomada de posse do XVI Governo Regional da Madeira.

“Posse da Assembleia Legislativa da Madeira no dia 10 às 15 horas com eleição do presidente da Mesa da Assembleia, dos secretários e dos vice-secretários. A eleição dos vice-presidentes marcada para as 15 horas do dia 23 de Abril. A posse do Governo Regional perante a Assembleia será no dia 15 às 16 horas. O hemiciclo terá uma nova distribuição de lugares, ficando à direita o PSD, o CDS e a IL, e na bancada contrária o CH, o JPP e o PS”, anunciou José Manuel Rodrigues, presidente da ALM.