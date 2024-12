Socialistas preocupados com resultados do PS

Várias figuras socialistas, que sempre desconfiaram da liderança de Paulo Cafôfo, já reagiram de forma crítica aos indicadores da sondagem do DIÁRIO [10 deputados] porque a leitura que fazem é que o estudo penaliza o PS-M. O sentimento ficou expresso nas redes sociais de cada um.

Um dos primeiros a sair a terreiro foi Carlos Pereira que receia que o partido, na Região, “deixará o seu espaço natural de alternativa a outros, perdendo peso, relevância e poder”, defendendo que só unindo, mobilizando a sociedade e construindo uma liderança “capaz de fazer pontes interpartidárias”, pode ser capaz de “atrair os indecisos e insatisfeitos”.

Gostava muito que essa dinâmica e essa energia pudesse ter origem no PS M, mas receio que não será assim e que o partido na Região deixará o seu espaço natural de alternativa a outros, perdendo peso, relevância e poder Carlos Pereira, deputado PS.

No fundo uma “liderança distante da política doméstica e respeitada. Uma liderança de confiança e que seja garante de um novo projecto político e de uma nova era para um projecto político progressista e mobilizador”.

Já João Pedro Vieira, vereador de Cafôfo na Câmara do Funchal, também já reagiu destacado com preocupação a perda de eleitorado e de mandatos na Assembleia Legislativa, recriminando o regozijo dos dirigentes por verem que “23% de inquiridos” preferem Paulo Cafôfo como presidente do governo. Os mesmos aponta o dedo por validar “uma estratégia suicidária incompreensível”.

...os mesmos que tudo isto validam acriticamente, numa estratégia suicidária incompreensível, aparecem hoje, sorridentes e revigorados, com “esperança” no futuro - e, acrescento eu, no seguro de vida que lhes resta. João Pedro Vieira, ex-vereador CMF

“É impossível perceber quem continuam a tentar enganar: se a si mesmos, se aos militantes do PS que tudo isto validam. Certo é que não enganam os madeirenses, fazendo, desta forma sim, o jogo do PSD”. E termina dizendo: “A Madeira continuará refém - da ignorância de uns, da alucinação de outros, da distopia política em que todos vivemos. Até quando? Apenas se e só enquanto deixarmos”.

Também Jaime Leandro deixa lenha para a fogueira lamentando que “ao fim de quase 50 anos de governação PSD, as contas que se fazem é como é que os dos costume constroem uma maioria absoluta” e que “a auto-proclamada alternativa de oposição está a 15 pontos percentuais do PSD e ligeiramente acima (menos de 1 ponto) do JPP”.

José Miguel Iglésias foi menos expansivo colocando uma infografia da preferência do eleitorado madeirense e onde se vê a imagem de Paulo Cafôfo na frente de Miguel Albuquerque. Na legenda o vice-presidente do PS-M considera que “os próximos meses serão desafiantes, mas temos esperança”.

Victor Freitas outro incondicional apoiantes de Cafôfo recorreu ao Facebook para escrever que o “ponto de partida” das sondagens indica “o PS em segundo lugar” e “colocam Paulo Cafôfo como melhor candidato à presidência do governo, à frente de Miguel Albuquerque”. Uma opinião partilhada por outros colegas de bancada, como Rui Caetano.