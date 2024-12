Paula Margarido satisfeita com solução para “fragilidades” deixadas pelo PS

A deputada social-democrata, eleita pelo PSD/Madeira à Assembleia da República, veio esta tarde, em comunicado, congratular-se pelos compromissos assumidos pela ministra da Justiça, Rita Júdice, na sua visita de dois dias à Região.

Paula Margarido sublinhou a importância de tais compromissos, que diz terem sido negligenciados pelo PS nos oito anos em que foi poder em Portugal, ao contrário da postura assumida pelo governo da AD.

“Apenas decide bem quem trilha um caminho relativamente à realidade sobre a qual tem de decidir e é isso que a Ministra da Justiça, considerando todos os Madeirenses e Porto-santenses, veio aqui fazer à nossa Região”, destacou a parlamentar, reforçando que nesta área, “existem fragilidades que foram deixadas no esquecimento por parte do Governo anterior, socialista, que não cuidou de fazer acontecer”.

Sobre estas matérias, Paula Margarido reforçou que estão em causa intervenções no Tribunais de Santa Cruz e da Ponta do Sol, no Edifício 2000 e nos Juízos de Proximidade, sem esquecer o Centro Educativo, “um investimento de 10 milhões de euros que, também, foi votado ao esquecimento pelo PS”, salientou a deputada, notando que, por motivos de agenda, a ministra conseguiu deslocar-se ao Porto Santo, embora essa situação esteja também em cima da mesa.